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27 Şubat 2024 Salı 12:04:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 12:04:00

Murat Kurum Çilesiz İstanbul projesini anlattı: 5 yılda metro hattı 2 katına çıkacak

Kaynak: AA

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Kurum mevcut İBB yönetiminin her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız olduğunu belirtirken, "Ne zaman, nereye varabileceğimizi bildiğimiz bir İstanbul istiyoruz. Çevreci bir ulaşım için proje gerçekleştireceğiz. Yüksek kapasiteli toplu taşıma ağı oluşturacağız. 5 yılda metro hattı 2 katına çıkacak" dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB, insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır. 5 yıldır bu şehirde yapılan her iş günü kurtarma eyleminden ileriye gidememiştir

Gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda metro şantiyesinde olacağız, milletimizle el ele vermiş İstanbulluların sorunlarını çözüyor olacağız.

Ne zaman, nereye varabileceğimizi bildiğimiz bir İstanbul isterdik. Bu hayalin peşinden koşuyoruz

Mevcut İBB yönetim her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da başarısız olmuştur. İstanbullunun yolunu açmaya geliyoruz

Nüfusumuz, gelirimiz ve otomobil sayımız hızla artıyor. Bu yükseliş devam ederken doğru bir planlama yapmazsak, bugünkü manzaradan çok daha kötü boyutları hep birlikte yaşayacağız.

Milletimize, "5 yılda 230 kilometre metro yapacağız." dediler ama maalesef her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar.

Bizim başladığımız metroların yapımını durdurdular. Yetmedi çalışmaların üzerine hafriyat döktüler. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz

"47 kilometre açtık" dedikleri metro hattında sadece 8 kilometre açtılar. Bu beceriksizlikle yetinmediler, bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler.

Bir taraftan yerin üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken, diğer taraftan yerin altında ulaşım projelerinde vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız.

Çevreci bir ulaşım için proje gerçekleştireceğiz. Yüksek kapasiteli toplu taşıma ağı oluşturacağız

"METRO HATTINI 650 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Konforlu, güvenilir, ekonomik ve çevreci bir ulaşım alt yapısı için kısa, uzun ve orta vadeli bir bakış açısıyla projelerimizi gerçekleştireceğiz.

Biz, 2029'a kadar metro hattı uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracağız.

Biz, İstanbul'un sorunlarını çözmek için dertliyiz. Biz istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.

Etiketler : murat kurum istanbul ak parti
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