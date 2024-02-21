Murat Kurum Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Cemevi İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu.
21 Şubat 2024 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 18:14:00
Murat Kurum: Bu şehri adaletle yöneteceğiz
Murat Kurum Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Cemevi İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Murat Kurum, "Bu şehri adaletle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Bu şehri adaletle yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
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