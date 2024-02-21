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Murat Kurum: Bu şehri adaletle yöneteceğiz
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21 Şubat 2024 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 18:14:00

Murat Kurum: Bu şehri adaletle yöneteceğiz

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Murat Kurum Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Cemevi İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Murat Kurum, "Bu şehri adaletle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Cemevi İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bu şehri adaletle yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Murat Kurum Bahçelievler Cemevi Temel Atma Töreni
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