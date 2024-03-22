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22 Mart 2024 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 17:57:00

Murat Kurum, 'Arafta Sorular' programına konuk oluyor

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“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor.

Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum.

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor.

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"TARAFTARLIK YOK, AMİGOLUK YOK, YÜKSEK SES YOK..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu duşünceler bizi arafa iter.

Peki, siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un konuk olacağı Arafta Sorular; 24 Mart Pazar saat 23.15'te 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınında.

Etiketler : Murat Kurum Arafta Sorular İBB AK Parti Esra Elönü
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