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Murat Kurum anket manipülasyonuna ateş püskürdü: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak!
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30 Mart 2024 Cumartesi 01:41:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 01:41:00

Murat Kurum anket manipülasyonuna ateş püskürdü: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak!

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik anket manipülasyonuna sert tepki gösterdi. Kurum, CHP yandaşı anket şirketlerinin 14-28 Mayıs Genel Seçimleri'nde de aynı manipülasyona soyunduğunun altını çizerek “Piyasada yalan yanlış anketler var. İstanbul'da kaybedeceklerini bildikleri için algıyı yönetiyorlar. Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın biz kazanacağız. Artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak.” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sonar Araştırma Şirketi başta olmak üzere yerel seçimler öncesi ortaya atılan manipülatif anket sonuçlarına sert tepki gösterdi.

CHP tarafından desteklenen manipülatif anket sonuçlarına ilişkin "Piyasada yalan yanlış anketler var. İstanbul'da kaybedeceklerini bildikleri için algıyı yönetiyorlar. Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın biz kazanacağız. Artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak" ifadelerini kullanan Kurum, "Biz de yaptırıyoruz, biz de sahadayız. Onlar bir gün, bir saat sahada, ben 4-5 saat uyuyorum, biz böyle çalıştık. Sahanın durumunu da yaptığımız anketlerin durumunu da görüyoruz." diye konuştu.

HAKAN BAYRAKÇI VE SONAR'IN ALGI OPERASYONU!

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yerel seçimler öncesi ortaya çıkardığı manipülatif anket sonuçları tepkilere neden oldu.

Kurum, skandal niteliğindeki anket sonuçlarını "Biz de yaptırıyoruz, biz de sahadayız. Onlar bir gün, bir saat sahada, ben 4-5 saat uyuyorum, biz böyle çalıştık. Sahanın durumunu da yaptığımız anketlerin durumunu da görüyoruz. 1,7 puan anket firmaları bizi önde gösteriyor. Her ne hikmetse yine bunların anketçileri, yandaşları 'Öndeyiz, kazanıyoruz, şöyle fark var, böyle fark var.' Bizimkisi nasıl anket o zaman? Saha nasıl?" sözleri ile değerlendirdi.

"SOKAĞA ÇIKACAK HALLERİ KALMAYACAK"

Murat Kurum, 14-28 Mayıs seçilerinde de aynı şekilde anketler üzerinden manipülasyon yapıldığını vurgulayarak "Biliyorsunuz Mayıs seçimlerinde hepsi Cumhurbaşkanımızı geride gösterdi. Kaybetti, kazanamıyorlar, geliyoruz, öndeyiz... Çıktılar biz Cumhurbaşkanı yardımcısıyız edalarıyla törenlerde hareket ettiler. Algıyla arka plan çalışmalarıyla olmuyor bu işler. Bizim milletimiz ferasetlidir. Milletimiz 22 yıldır olduğu gibi doğru söyleyenle yalan söyleyeni, algı yapanla iş yapanı ayırmıştır. Yine ayıracaktır." dedi.

Kurum, "Nasıl manipülasyon yaparız, nasıl algıyı başka bir yere çekeriz onların çalışmalarını yapıyorlar. Bunlar arka plan çalışmaları, 15-20 gün önce bizi önde gösteren firmalar... O anketçi firmalar 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık televizyona, sokağa çıkacak halleri kalmayacak." diye konuştu.

Etiketler : murat kurum 31 mart yerel seçimler anket manipülasyon
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