Murat Kurum, 24 TV'de açıkladı: Vaatlerimizi yapacağımızı millet biliyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, 24 Seçim Özel'de Helin Aslan moderatörlüğünde Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'ın sorularını cevapladı.

İSTANBUL ÇÖZÜM BEKLİYOR: Biz hep İstanbul'un sorunlarına, meselelerine çözüm bulmak için çalışacağız. Proje yapacağız. Halkımızın içinde bundan önce olduğu bu gibi yine bundan sonra da halkla beraber olacağız. İstanbullu, trafik ve deprem sorunlarının ortadan kaldırılmasını bekliyor. Çevreye ilişkin beklentileri var. Sokak hayvanları ile ilgili beklentileri var. Taksi sorunuyla ilgili beklentileri var.

CHP-DEM İTTİFAKI: Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor. Burada Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. 'Kent uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'Şehir uzlaşısı' adı altında yaptılar. Kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada.

LİSTENİN GECİKMESİ: (DEM Parti'nin aday evraklarını son dakika vermesi) Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Başvuruları onaylandı. Hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri'ni hep beraber bitireceğiz.

BİZİM HEDEFİMİZ: Biz 25 yıllık birikimimizi gelip bugün İstanbul için İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için sokak sokak çalışarak sorunları ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz, hedefimiz bu.

MADEN İDDİALARI: (Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili muhalefetin iddiaları) Heybeleri boş oldukları için, bilgisizliklerini ve becerisizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Bakanlığım döneminde ÇED raporunda söz konusu madeni 135 kez denetledik. O madene çevresel sorunlar nedeniyle 16 milyon lira ceza verdik, 3 ay faaliyetlerinden men ettik.

ANKETLER: Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu. Biz sahaya indik şu an 1,5-2 puan öndeyiz.

HALKIN İTTİFAKI: Cumhur'un ittifakında amaç ülkenin sanayisinin büyümesidir. Amaç ülkenin tarımının kendisine yetmesi ihracatının yapılmasıdır. Amaç teknolojik bağımsızlıktır. Amaç 780.000 kilometrekare vatan toprağının her bir karışının canla kanla savunulmasıdır. Ülkenin bölünmemesi, ülkenin bütünlüğü adına bu iradenin ortaya konmasıdır. Bu değerler hepimizin ortak değeridir.

MİLLET BİLİYOR: İstanbul'daki vaatlerimizin yapılacağını milletimiz çok iyi biliyor. Milletimiz CHP'li yönetimin vaatlerini gerçekleştiremeyeceğini de biliyor.

4-5 SAAT UYUYORUM: Bu koltuklara talip oluyorsanız, sağlığınızdan, ailenizden, çocuklarınızdan fedakarlık yapmak zorundasınız. Günde ortalama 4-5 saat uyuyoruz. Enerjiyi insanımızdan alıyoruz. Bütün bunlar fedakarlık yapmadan olmuyor.

PROJELERİMİZİN TOPLAM MALİYETİ 58 MİLYAR DOLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM: 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Her yıl 60 bin, 5 yılda 300 bin konutu KİPTAŞ eliyle dönüştüreceğiz. 700 bin TL hibe, 100 bin TL de taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

ULAŞIM: Sanayi tesislerini şehrin çeperlerine taşıyacağız. 328 km metro hattımız var, bunu 650'ye çıkaracağız. Metro gitmeyen ilçe kalmayacak. Karayolu tünellerimizi yapacağız. 122 km tünel projesi hedefimiz var.

ÇEVRE: Surlar ile ilgili bir ilerleme kaydedemediler. Üsküdar'da sahili kapatmışlar, her türlü reklam var, çalışan yok.

MALİYET: Projelerin maliyeti 58 milyar dolar. Hem bütçemizi iki katına çıkaracağız hem de verimli kullanacağız.

TAKSİLER: Tüm taksi işini tek dijital merkezden yöneteceğiz.

İSPARK: İlk yarım saat ücretsiz olacak. Ehil kişilerle zarar etmeyecek, kar edecek.