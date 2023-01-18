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18 Ocak 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 15:00:00

Mukaddes üç aylar pazartesi günü başlayacak

Kaynak: TRT Haber

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Rahmet ve bereket mevsimi' üç aylarda, Regaip Kandili 26 Ocak'ta, Miraç Kandili 17 Şubat'ta, Berat Kandili 6 Mart'ta idrak edilecek.

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 26 Ocak'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Etiketler : islam üç aylar recep şaban ramazan
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