Müjdeler yılı olacak! Yalanlara fırtına darbesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk haftasında Yeni Nesil Fırtına Obüsleri'nin TSK'ya teslim törenine katıldı. "2023 müjdeler yıl olacak" diyen Erdoğan, "Hürjet, Kızılelma ve SİHA'larla ilgili müjdelerini sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde bulunan Tank Palet Fabrikası'da üretilen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişten bugüne kadar savunma sanayiinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bugün teslim edilecek 6 adet yeni nesil Fırtına obüslerinin ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız. Yeni nesil Fırtına Obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışma sayesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de atış gücü artırılmıştır" dedi.

MÜJDELER YILI OLACAK

Savunma sanayii alanındaki birçok projede 2023 yılında önemli adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB-3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek."

YENİ ALTAYLAR GELİYOR

Savunma sanayiinde önemli bir adım olan Altay tanklarının geliştirilmesi adına son derece ciddi adımlar atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankımızın testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz" diye konuştu.

YABANCI KOMİSERLERDEN YARDIM DİLENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye Ana Bakım Fabrikası'nın yerli ve milli üretim konusunda ülkenin taleplerine cevap verdiğini ifade ederek, muhalefete eleştirilerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi: "Görüldüğü gibi birilerinin ona buna satıldı, diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sırada işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki affedersiniz, restoranlarda oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor."

YERLİ, MİLLİ GİRİŞİM

"Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle kendi işçilerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak, diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar, şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden ne işletmecilerimizden ne de milletimizden yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi gösterdiler."

TAM BAĞIMSIZ OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ

Savunma sanayii konusunda atılan adımlara tam kararlılıkla devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Bunu yaparlarsa ne ala, şayet yapmazlarsa biz milletimize saygının bir gereği olarak onların yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin savunma hamlelerini geçmişte defalarca yaşandığı gibi türlü ayak oyunlarıyla engellenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Savunma sanayii alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyeceğiz. Bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör işbirliğiyle inşallah ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız" dedi.