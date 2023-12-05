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05 Aralık 2023 Salı 15:38:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 15:38:00

Müjde verildi... 10 bin polis alımı yapılacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 bin polis alımı yapılacağının müjdesini verdi. Peki 10 bin polis alımı ne zaman? 10 bin polis alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

EGM 10 bin polis memuru alımı yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

EGM 10 BİN POLİS ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

EGM POLİS ALIMI ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar hakkında bilgilerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Etiketler : pomem polis alım
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