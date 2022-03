Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı

Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi, BBP'nin organizasyonuyla Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya gelerek, karlı ve çamurlu arazi şartlarında 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na tırmandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını söyledi. 13 yıldır adaletin peşinde olduklarını anlatan İspir, "Gönül coğrafyamızda yaşayan herkesi yasa boğan haber, 13 yıl önce yine böyle karlı ve soğuk bir havada, beynimize şimşek gibi çaktığında, bir taraftan imanımıza sığınıp şehadetine şükrederken, diğer taraftan yüreğimizi dağlayan ateşe rağmen üşümeye başladık. Biz tam 13 yıldır, üşüyoruz." dedi.

Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecine dair bütün detayların ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesis edilmesini beklediklerini dile getiren İspir, şunları kaydetti:

"Kısa ömrünün her bir anını, yüksek davasına adamış rahmetli Genel Başkan'ımız, ardında yüksek bir karakter bırakarak, gittiği güvercinler ülkesinden hala gönüllerimizi irşat etmeye devam ediyor. Biz dün olduğu gibi bugün de bu yüksek karakteri kendimize rehber ederek onun davasını sürdürmeye ant içtik. Ondan aldığımız terbiye, bize devletin kutsal varlığına hürmetin temel şiar olması gerektiğini öğretti. Biz tam 13 yıldır ve şimdi bu şiardan asla vazgeçmeden, devletten ve bütün adalet kurumlarından onun şehadet sürecine dair her bir detayın derhal ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesis edilmesini bekliyoruz. Zira bunun gerçekleşmediği her gün, vicdanlarda tamiri mümkün olmayan yaralar biraz daha artmaktadır. Bu süreç artık devletin, kendisine ihtiyaç duyduğu her zaman hazır bulunan yiğit evladına bir namus borcu haline gelmiştir."

Bundan sonra da yılmadan süreci takip etmeye devam edeceklerini dile getiren İspir, "Allah her birimizi, onun kutlu davasına adadığımız bu yolda, karşımıza çıkacak imtihanları, yine onun gibi layıkıyla verebilmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesile ile şehit Genel Başkan'ımız ile birlikte Hakk'a yürüyen, İsmail Güneş, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Demetçiçek de şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi anmak için burada olduklarını belirtti.

Davalarının sonsuza kadar Yazıcıoğlu'nun bıraktığı şekilde devam edeceğini vurgulayan Demetçiçek, "Acısı hala dün gibi. Unuttuk sanmasın kimse. Bir Muhsin'i öldürdüler belki ama binlerce Muhsin yeniden dirildi. Bu dava sonsuza kadar Muhsin Başkan'ın bıraktığı şekilde devam edecek. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün şehit edildiği bu mekanda Alperen Arama Kurtarma olarak onu hatırlamaya, anmaya, dua etmeye geldik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.