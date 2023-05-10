Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? İzmir ve Manisa mitingleri iptal edildi
Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi
Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.
Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.
Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.
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