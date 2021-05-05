Partisinin logosu ve sloganı hazır

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05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00:00

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganının hazır olduğu iddia edildi

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Muharrem İnce'nin partisinin sloganının ve logosunun hazır olduğu iddia edildi.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi.

19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak olan Memleket Partisi'nin sloganı ve logosunun hazır olduğu iddia edildi

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.

Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Etiketler : muharrem ince yeni parti logo slogan
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