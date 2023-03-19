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19 Mart 2023 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 22:15:00

Muharrem İnce'nin Cem Toker'e mektubunda dikkat çeken Meral Akşener detayı: Rüşvet, şantaj, linç, karalama…

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Muharrem İnce, kendisine "Ülkenin bekası için, öfkeniz sağduyunuzun önüne geçmemeli" çağrısında bulunan Cem Toker'e sosyal medyadan açık mektup yazarak cevap verdi. Muharrem İnce, açık mektupta Meral Akşener'in 6'masadan ayrılıp geri dönmesine ilişkin “rüşvet, şantaj, linç ve karalama” gibi çarpıcı ifadeler kullandı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından bir açık mektup yazdı. Toker, mektubunda "Ülkenin bekası için, öfkeniz sağduyunuzun önüne geçmemeli" ifadeleriyle Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanı adayı olmaması çağrısında bulundu.

Muharrem İnce de sosyal medya hesabından bir açık mektup paylaşarak Cem Toker'e cevap verdi.

"SİLLE TOKAT, YAKA PAÇA"

2018 seçim sürecinde yaşadıklarını ve CHP'den ayrılış sürecini anlatan İnce'nin 6'lı masaya da eleştirilerde bulundu.

İnce, mektubunda Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılıp geri dönüş sürecine ilişkin çarpıcı iddialar dile getirdi.

Mektupta, "masadan kalkma niyetini beyan eden İYİ Parti'nin nasıl sille tokat, yaka paça masaya geri oturtulduğuna hep beraber şahit olduk. Rüşvet, şantaj, linç ve karalama ile açıklanabilecek bir süreç sonunda Kemal Bey başkan adayı olarak açıklandı ve halk bu duruma tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET, ŞANTAJ, LİNÇ VE KARALAMA..."

İnce'nin iddialarının ardından Meral Akşener'in 6'lı masaya dönmek için "rüşvet olarak ne aldığı ve nasıl bir şantaj" yapıldığı merak konusu oldu.

Meral Akşener, Muharrem İnce'nin iddialarına henüz bir cevap vermedi.

İnce, mektubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ı yeneceğine inanmadığını" da söyledi.

Etiketler : muharrem ince cem toker meral akşener

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