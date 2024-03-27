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İnce'den Özel'e çırak hatırlatması: Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun
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27 Mart 2024 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 18:14:00

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e çırak göndermesi: Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun

Kaynak: AA

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, Özgür Özel'e uyarıda bulunarak, "Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et" dedi.

Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan caddelerinde esnafı ziyaret eden İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir televizyon programında 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yaşananları hatırlatmasına ilişkin soru üzerine İnce, "Artık bu soru taş devri sorusu oldu. Cilalı taş devrinin sorusu ama yine de cevap vereyim. Özgür Özel o zamanlar çıraktı. CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için ben de ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamaları olduğunu biliyorsun. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et." yanıtını verdi.

İnce'ye, sosyal medya hesabından yaptığı "son oy bölücü" paylaşımı da hatırlatıldı.

Türkiye ile ilgili tahminlerinin, öngörülerinin çıktığını dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Kars'tan Edirne'ye 'Muharrem İnce haklıymış' yazılarını görüyorum. Biz Memleket Partisi olarak geleceği konuşuyoruz, 'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Popülist söylemler peşinde değiliz, 'Akıl, adalet, ahlak, üretim, hakça paylaşım' diyoruz. Bunu söylemeye, milletimizi uyarmaya, milletimize tepenin arkasını göstermeye mecburuz. Tek başıma kalsam da bu doğruları söylemeye devam edeceğim."

Etiketler : Muharrem İnce CHP İzmir özgür özel
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