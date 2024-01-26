Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'CHP her gün DEM'leniyor'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirip iş birliğine kapıları kapattı. İnce, "CHP her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Siyah ile beyaz kadar ayrıymışız." dedi.
İnce, partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin her ilde seçime gireceğini açıkladı.
İnce, CHP ile ittifak görüşmelerine dair soruya karşılık "Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu." ifadelerini kullandı.
CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile olan ittifakına sert tepki gösteren İnce "Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum, arkadaşlar biz siyahla beyaz kadar ayrıymışız zaten. Nasıl beraber olacağız?" diye konuştu.
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