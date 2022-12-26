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Muharrem İnce'den 6'lı masaya aday tepkisi!
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26 Aralık 2022 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 07:53:00

Muharrem İnce'den 6'lı masaya aday tepkisi! "Erken açıklanırsa lekelenirmiş, adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor"

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını söyledi. 6 benzemezin bir araya geldiğini ve bir ilkeye, duruşa sahip olmadıklarını belirten İnce "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de gençlerle bir araya geldi.

"Altılı masayı" oluşturan muhalefet partisi liderlerinin yaklaşık 1 yıldır toplandığını fakat ortaya somut bir proje koyamadığını öne süren İnce, şöyle dedi:

Birisi çıkıp diyor ki 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım', öbürü diyor ki 'açmayacağım.' Biri 'İstanbul Sözleşmesini imzalayacağız' diyor, öbürü diyor ki 'imzalamayacağız.' Biri Libya tezkeresine 'evet' diyor öbürü 'hayır' diyor. Yani altı benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok bir ilke yok.

Kendisi dışında muhalefette henüz adaylığını açıklayan kimsenin olmadığını belirten İnce, "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Böyle bir şey olur mu? Eğer 3 ayda lekeleniyorsa zaten sen lekeli bir aday bulmuşsun demek. Muharrem İnce, çıktı 51 günde lekelendi mi?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Memleket Partisi Muharrem İnce Edirne Altılı masayı Ergenekon ve Balyoz
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