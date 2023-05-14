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14 Mayıs 2023 Pazar 13:27:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 13:27:00

Muharrem İnce: Montajları yapan FETÖ

Kaynak: AA

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hazırlanan montaj görüntüleri yayanların her birine dava açacağını belirterek, "50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce çifti, oylarını kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

İnce, oy kullandığı sınıftan çıkarken yaptığı açıklamada, basın mensuplarından bir konuda ricada bulunmak istediğini belirterek, kendisine ilişkin yanlış haberler yapıldığını söyledi.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"2010 yılının mayıs ayında kaset komplosu vardı. Yine kaset kumpası var diye yazıyorsunuz. Bu doğru değil ki. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü yok. Ortada bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu, bu kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, 'kaset komplosu' yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O görüntüler gerçek değil."

Emniyet Genel Müdürlüğünün bunların sahte olduğunu açıkladığına işaret eden İnce, bunun herkesin başına gelebileceğini ifade etti.

Ortada bir terör örgütü olduğunu söyleyen İnce, "PYD, FETÖ, PKK terör örgütü var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Haberleri lütfen doğru yapınız. Kaset komplosu filan, ne kaseti arkadaşlar, ortada kaset var mı? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. Böyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok. 17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim. Başka yapacağım bir şey yok." diye konuştu.

Bu montajın FETÖ tarafından yapıldığını dile getiren İnce, yayanların her birine dava açacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle, eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek, avukatlarım şu an tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsinin, her birine dava açacağım. 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin, böyle bir dünya yok. Böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir. Hepsi FETÖ tarafından yurt dışından üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş. Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah'ından bulsunlar. Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması ortada, hepsinin sahte olduğu belli. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin."

Etiketler : Muharrem İnce Memleket Partisi Genel Başkanı fetö İnce oyunu kullandı
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