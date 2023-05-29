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29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:16:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:16:00

Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

Kaynak: AA

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."

Etiketler : Muharrem İnce erdoğan seçim
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