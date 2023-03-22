Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu

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22 Mart 2023 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 07:37:00

Muharrem İnce: 6'lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında siyasi gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. 6'lı masadaki tutarsızlıklara ve anlaşmazlıklara değinen İnce, "Seçimi kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " dedi. İnce, "Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi.

"ALTI AYLIK ÖMÜRLERİ OLUR"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik 6'lı masayı topa tuttu. Millet İttifakı'nın kısa sürede dağılacağını belirten İnce altı aylık ömürleri olacağını belirtti.

İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masanın 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını ifade ederek "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " dedi.

"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"

6'lı masadaki anlaşmazlıklara ve kaosa değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.

Etiketler : Muharrem İnce İYİ Parti CHP Saadet Partisi

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