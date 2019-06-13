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13 Haziran 2019 16:45 | Perşembe

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı önemi nedir?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı önemi nedir? sorularının yanıtları tüm Müslümanlar tarafından merak ediliyor. "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak biliniyor. şura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. şura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir. şura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. Muharrem ayı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı için geri sayım başladı.  "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır.  Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olan Muharrem ayı 31 Ağustos'ta başlayacak. 10 gün sürecek olan Muharrem ayı orucu 9 Eylül'de aşure günü ile sona erecek.  Muharrem ayı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
10 gün tutulacak olan Muharrem orucu 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Muharrem orucu 9 Eylül 2019'da aşure günü ile sona erecek.

MUHARREM AYI ÖNEMİ NEDİR?
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

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