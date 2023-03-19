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19 Mart 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 09:45:00

Muhalefette seçim sonrası kriz geliyor

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylık krizinde yaşananların perde arkasını anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı TV programında cumhurbaşkanlığı adaylık krizinde yaşananların perde arkasını anlattı. Akşener, adaylık krizi süresince kendisine yöneltilen eleştiriler için şunları söyledi: "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü." 'Kırgın mısınız' sorusuna ise Akşener, "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" yanıtını verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olması hakkında "İki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum ama bunlar CHP'yle anlaşarak oldu" diyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ile ilgili olarak, "Bütün siyasi partileri dolaşıyor. O görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok" şeklinde yorum yaptı. Akşener, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasını istediğini de belirti.

Etiketler : seçim iyi parti meral akşener ekrem imamoğlu mansur yavaş chp muhalefet

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