Muhalefette Kılıçdaroğlu isyanı büyüyor: Zavallıyız

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10 Haziran 2023 Cumartesi 13:08:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 13:08:00

Muhalefette Kılıçdaroğlu isyanı büyüyor: Oy verenler olarak zavallıyız

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Tarihi seçim hezimeti sonrası CHP yandaşı medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelmeye devam ediyor. Son olarak Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından, "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" dedi.

Yedili Masa'nın seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı sürüyor.

Seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan muhalif isimler, sonucun ardından CHP yönetimine peş peşe tepkiler gösteriyor.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na isyan etmişti.

YANDAŞ GAZETECİLERİN KILIÇDAROĞLU İSYANI

Portakal'ın yanı sıra muhalif medyanın bilinen isimlerinden İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrılara her fırsatta kulak tıkamaya devam ediyor.

Dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında da istifa sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, söyledikleriyle muhalif isimleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Programın ardından sosyal medyada çok sayıda muhalif isim isyan ederken bunlardan biri de Şaban Sevinç oldu.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliği görevini de yürüten Sevinç, tepki dolu bir paylaşım yaptı.

"O KADAR ZAVALLIYIZ Kİ, KENDİMİZE ACIYORUM"

Sevinç, muhalefete oy veren seçmenler olarak zavallı durumuna düştüklerini belirtti.

'Kendimize acıyorum' diyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum."

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu chp şaban sevinç istifa
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