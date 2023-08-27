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27 Ağustos 2023 Pazar 21:18:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 21:18:00

Muhalefette çatlak büyüyor: "İlkesizsin, tıpış tıpış döndün" Akşener'e sert sözler

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanılan hezimetten dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alması muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteciler tarafından ağır eleştirilere neden oldu. CHP ile olan ilişkileri bilinen Tele1 kanalına çıkan gazeteci Hüsnü Mahalli, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Akşener'e "Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik. Söylediği hiçbir cümleyi ciddiye almıyorum." sözleri ile sert tepki gösterdi.

Muhalefet içinde genel seçimler sonrası yaşanan çatlak, yerel seçimler öncesi gittikçe derinleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan karşısında hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler ve koalisyon ortaklarının istifa çağrılarını kulak ardı etmesi, kendisine yönelik eleştirilen artmasına neden oldu.

Koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlaması sonrası Akşener'e yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de muhalefete yakın çıkışlarıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Hüsnü Mahalli, Akşener'in tüm sözlerinin önemsiz olduğunun altını çizerek, "Milleti boş yere günlerdir heyecanlandırdılar. İttifaktaki en büyük yanlışlığı Akşener masadan kalkarak yaptı. Topluma büyük bir güvensizlik verdi. Hikaye orada başladı." diye konuştu.

AKŞENER'E 'TIPIŞ TIPIŞ' DÖNDÜN MESAJI

Meral Akşener'in yürüttüğü siyasetin ilkesiz bir siyaset olduğunu ifade eden Mahalli, "Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik. Söylediği hiçbir cümleyi ciddiye almıyorum." dedi.

İYİ PARTİ, TERÖR SEVİCİ HDP SAYESİNDE KAZANDI İTİRAFI

Akşener'in koalisyon ortaklarını hedef alan sözlerine tepki gösteren Mahalli, "Akşener bir ara 'HDP ile asla olmayız' demiyordu. Sonrasında ise 'HDP ile olmam' diyerek toplumu provoke ettiler. HDP sayesinde aldılar o şehirleri. Nitekim İstanbul ve Ankara HDP desteğiyle alındı." sözlerini kullandı.

"İYİ PARTİ SADECE 3 KÜÇÜK İLÇE ALABİLİR"

İYİ Parti'nin oy oranında ciddi bir erime olduğunu vurgulayan Hüsnü Mahalli, "İYİ Parti'nin yüzde 8 oy potansiyeli vardı o da yüzde 5'lere düşmüştür. Alsa alsa Karadeniz'de 3 tane küçük ilçeyi alabilir. İYİ Parti konusunda artık kimsenin umudu kalmadı." şeklinde konuştu.

Etiketler : millet ittifakı muhalefet akşener
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