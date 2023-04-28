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28 Nisan 2023 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 15:20:00

Muhalefetin simgelerle imtihanı

Kaynak: aksam.com.tr

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Muhalif kanat bütün kavramları birbirine karıştırdı. Semboller ana vatanlarından tehcir edildi. Şimdi yad ellerde ait olmadıkları yeri yadırgayan sürgünler gibiler. İçleri boşaltıldı. Hiçbir sembol sembol olalı böyle zulüm görmedi.

Muhalif kanat bütün kavramları birbirine soktu. Semboller ana vatanlarından tehcir edildi. Konuyu derinlemesine içselleştirmeyince simgelere göz diktiler. Göründükleri gibi olamamanın bedeli ise acemilik.

Örneğin dün "Diyarbakırlı ve Ağrılı seçmek zorunda mıyız?" diyen Mansur Yavaş'ın sevgi arsızına dönüşmesi gibi. Eline bir türlü kalp şekli verememesi herşeyi özetliyor sanki.

Mansur Yavaş'ın elinde kalp nasıl iyi durmuyorsa MHP'nin bozkurt işareti de Kılıçdaroğlu'nun elinde öyle iyi durmuyor.

Terör örgütü PKK'nın Türk siyasetindeki izdüşümü HDP'nin de adayı olan Kılıçdaroğlu'nun elindeki şekil 'Bozkurt'tan çok kurnaz tilki sanki.

Muhalif kanat cumhuriyetin, Türk modernleşmesinin de içini boşalttı.

CİHANGİR'E GÖZ KIRPAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Ve Cihangir'e göz kırpan Türkiye İşçi Partisi. Mitinglerini proletaryanın Türkiye'deki başkenti Moda'da yapıyor. Artistlere, şarkıcılara bel bağlıyor. TİP bu haliyle markalı tişörtlerdeki Che Guevara'nın resmini andırıyor.

Etiketler : HDP Kılıçdaroğlu PKK Mansur Yavaş
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