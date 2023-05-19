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19 Mayıs 2023 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:51:00

Muhalefetin "oylar çalındı" iddialarına CHP'li isimden yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük farkla kazandığı 14 Mayıs seçimine ilişkin 'oylar çalındı' iddialarına CHP'li Tuncay Özkan'dan yalanlama geldi. Özkan, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren seçimi önde götürmesi muhalefette hazımsızlığa neden olmuştu.

Oyların sayıldığı esnada yenilgiyi kabullenemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçerek "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek vatandaşları manipüle etmişti.

İkilinin aksine HDP'nin ortak olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. Söz konusu iddialara CHP'li isimden yalanlama geldi.

CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" açıklamasında bulundu.

Etiketler : 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Öndeyiz kazanıyoruz
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