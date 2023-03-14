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14 Mart 2023 Salı 12:51:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 12:51:00

Muhalefetin anket oyunu ifşa oldu

Kaynak: Akşam

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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kaldı. 6'lı koalisyonda aradığını bulamayan muhalefet seçim anketleri üzerinden manipülasyona başladı. Vatandaşı yanıltma, yönlendirme amacıyla anket şirketlerini kullanan muhalefetin anket oyunu ortaya çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, "2018'de bunların benzerlerini yaşadık. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı bir önceki seçimden daha fazla oy alacak" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine yönelik 'anket manipülasyonu' başladı.

Muhalefet yanlısı anket şirketlerinin, muhalefeti birbirlerinden 15 puana kadar farklı şekilde önde gösteren anketlerle halkı yanıltma, yönlendirme amaçları net bir şekilde ortaya çıktı.

24 TV GYY Murat Çiçek konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018 yılında da bu şekilde anket oyunlarının yaşandığını belirterek, "Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı bir önceki seçimden daha fazla oy alacak" ifadelerini kullandı.

"ANKETİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAPSAN CHP'YE BU KADAR OY ÇIKMAZ"

Çiçek konuşmasında, "Aksoy Araştırma diye bir araştırma şirketi var. O kadar tarafsız ve bağımsız ki adam Bio'suna CHP'li yazmış. Bir anket açıklıyorlar, bu anketi CHP Genel Merkezi'nde yapsan CHP'ye bu kadar oy çıkmaz." dedi.

Etiketler : 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Aksoy Milletvekili genel seçimleri

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