Muhalefeti yıkacak yorum! Dünya basını, Erdoğan'ı favori görüyor
Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İngilizlerden, muhalefeti yıkacak bir yorum geldi. İşte seçimin favorisi...
Dünya basını 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmiş durumda. Bloomberg ilk tur sonuçları ile Türk seçmenin kamuoyu yoklamalarının yanlış olduğunu kanıtladığının altını çizerken İngiliz Financial Times ve BBC seçimin favorisini açıkladı.
2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.
Bloomberg ilk tur sonuçları ile Türk seçmenin kamuoyu yoklamalarının yanlış olduğunu kanıtladığının altını çizdi.
'Türkiye bir yol ayrımında' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan The Hindu 'Cumhurbaşkanlığı ikinci turda gözler, görevdeki Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geleceği 28 Mayıs'ta' dedi.
Katar merkezli Al Jazeera yurtdışında yaşayan Türklerin ikinci tur için oy vermeye başladığını ve katılımın yüksek olduğunu yazdı.
'Türkiye sandığa geri dönüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi Recep Tayyip Erdoğan' dedi.
Uluslararası Haber ajansı AFP Kemal 'Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki performansını gelecek Pazar günü kesin bir zafere dönüştürmek istiyorsa, küçük bir mucize daha gerçekleştirmesi gerekebilir' yorumunda bulundu
Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldığına dikkat çeken BBC, ikinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazdı.
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