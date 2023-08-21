Muğla'nın Marmaris ilçesi 4.1 ile sallandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 61.85 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 18:45'te kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 61.85 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 18:45'te kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 18.45'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 61.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hafif olarak hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
Detay:https://t.co/p7CkWqGj88@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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