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22 Haziran 2023 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 22:25:00

Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Yatağan, Fethiye, Seydikemer, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu, bin 624 sentetik hap, 50 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : muğla muğla operasyon emniyet
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