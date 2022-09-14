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14 Eylül 2022 Çarşamba 09:19:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 09:20:00

Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA-DHA

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Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da müdahaleye başladı. Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da müdahaleye başladı. Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde 8 helikopter, 5 uçakla hava müdahalesi başlarken, karadan da 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Muğla Valiliği, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi yakınlarında saat 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 02.04'te yapıldı. 5 uçak, 15 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer ve 590 orman işçisinin katıldığı söndürme çalışmalarıyla alevler 7 saat içerisinde kontrol altına alındı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi. (DHA)

Etiketler : MUĞLA YANGIN Ula ilçesi Gökova Mahallesi
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