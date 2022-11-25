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25 Kasım 2022 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 23:49:00

Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Necmettin Çetin'in kullandığı 48 EB 293 plakalı kamyonet, Yerkesik-Ören kara yolu Çakallar mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Urhan yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kamyonet ve minibüs yol kenarlarına savrulduğu kazada 22 kişi yaralandı.

Kamyonette sıkışan sürücü Çetin ve yanında bulunan Mehmet Üldür itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinde çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : minibüs kamyonet Muğla
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