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22 Kasım 2023 Çarşamba 20:28:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 20:28:00

Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan Talha B. yönetimindeki 48 S 3037 plakalı servis minibüsü, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, servis minibüsündeki 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler : mugla seydikemer servis minibüsü yaralı öğrenciler KAZA
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