04 Haziran 2020 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 07:28:00
Muğla'da sabaha karşı korkutan deprem!
AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 04.51'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklandı. Depremin derinliği 8,77 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
- YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
- Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
- Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
- Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
- İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
- Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz maske dağıtımını engellediler