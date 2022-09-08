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08 Eylül 2022 Perşembe 19:38:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 19:38:00

Muğla'da orman yangını

Kaynak: AA

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kargınkürü mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, iki yangın söndürme helikopteri ve uçakla müdahale edildi.

Yangın, yayılmadan söndürüldü.

Etiketler : Kargınkürü mevkisi Yangın Muğla
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