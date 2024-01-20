"Muğla'da okul müdürü sürüldü" iddiası yalanlandı

"İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünün aracını okula park etmesine izin vermeyen okul müdürü sürüldü" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünün aracını okula park etmesine izin vermeyen okul müdürü sürüldü" iddiası doğru değildir. İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünün Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Okul Müdürünü, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlerine şikayet ederek görevinden alınmasına sebep olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. İddiada ismi geçen okul müdürü, 20 Kasım 2023 tarihinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürüne bağırarak üstüne yürümüş, küçük düşürücü tavır, davranış ve söylemlerde bulunmuştur. Bakanlık Müfettişleri tarafından yürütülen Soruşturma Raporuna binaen de gerek disiplin gerekse idari yönden Valilik Makamlarının bilgileri ve Olurları dahilinde işlemler gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla soruşturma dosyasının okul bahçesinin otopark olarak kullanımıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."