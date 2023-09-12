Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, kentte yaşayıp ilin doğal ve kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi. Köyceğiz'de 3 gün devam eden çadır kampına, Muğla'nın ilçelerinden katılan 13-14 yaşlarındaki 42 kız öğrenci unutulmaz anlar yaşadı.

