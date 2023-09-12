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12 Eylül 2023 Salı 06:59:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 06:59:00

"Muğla'da Kamp Ateşi"

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gençler için "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, kentte yaşayıp ilin doğal ve kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi. Köyceğiz'de 3 gün devam eden çadır kampına, Muğla'nın ilçelerinden katılan 13-14 yaşlarındaki 42 kız öğrenci unutulmaz anlar yaşadı.

Etiketler : muğla gençlik ve spor il müdürlüğü kam
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