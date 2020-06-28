Muğla Marmaris'te korkutan deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi! Son depremler...

Muğla Marmaris'te korkutan deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi! Son depremler...

Muğla Marmaris'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

AFAD 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.6 olarak açıklarken AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla depremin şiddetinin 5.2 olduğunu kaydetti,

#DEPREM: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.43'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 28, 2020

GÜNDÜZ DE SALLANMIŞTI

Akdeniz'de Muğla'nın Datça açıklarında 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aktarılan son dakika bilgisine göre Şiddetli depremin Muğla'nın Datça, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.

Son dakika haberi: AFAD'dan gelen açıklamaya göre Datça açıklarında 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de son dönemde sık sık meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar her an deprem olacakmış gibi davranılması ve tedbir alınması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'ın son dakika geçtiği bilgilerlere Akdeniz'de deprem meydana geldi.

AFAD, az önce bildirdiği son dakika gelişmesinde Akdeniz'de 4.2 şiddetinde bir depremin olduğunu ifade etti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu Datça'da hissedildiği vurgulandı. Depremin şiddeti 4.2 olarak ifade edilirken merkez üssü olarak Akdeniz herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

KANDİLLİ: 4,5 ŞİDDETİNDE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.