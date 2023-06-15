VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tekin'den öğrencilere yaz tatili mesajı... "Okumayı ve araştırmayı ihmal etmeyin"
İzmir'de e-ticaret dolandırıcılığı... 20 kişi gözaltına alındı
AK Partili çocuğa hakaret etmişti.. O fırıncıya dava açıldı
Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Göksu'dan İmamoğlu'na metrobüs göndermesi... “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
15 Haziran 2023 Perşembe 17:58:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 17:58:00

Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

IHA'da yer verilen habere göre, yangın, İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Helikopter ile havadan, orman ekipleri tarafından da karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Etiketler : yangın muğla fethiye
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Turneye başladı

Turneye başladı
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX