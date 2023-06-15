Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
IHA'da yer verilen habere göre, yangın, İnlice Mahallesinde bulunan İnlice Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Helikopter ile havadan, orman ekipleri tarafından da karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.
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