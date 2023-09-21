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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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21 Eylül 2023 Perşembe 13:01:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 13:01:00

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Etiketler : yangın kontrolü orman yangını Milas yangını Akkovanlık Mahallesi
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