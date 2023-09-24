Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
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