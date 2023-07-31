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Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
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31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:46:00

Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Etiketler : muğla yangın muğla menteşe
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