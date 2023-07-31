Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.
Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.
- Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 120 şüpheli yakalandı
- Sağlık Bakanlığı: Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılıyor
- Bakan Tunç: İnsan hak ve özgürlüklerine engel olmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
- Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
- GİB, yapılandırma ve taksit ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı
- Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bitmek bilmiyor: Bir provokasyon daha!