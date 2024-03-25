Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05.04'te gerçekleşen depremin, yerin 7,09 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,0 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:05:04:43 TSİ
Enlem:37.035 N
Boylam:29.02417 E
Derinlik:7.09 km
Detay:https://t.co/dBl38FEJCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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