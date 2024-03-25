Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,0 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.