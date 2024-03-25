VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
"Elazığlılar bana Kara Murat der" Murat Kurum canlı yayında ilk kez anlattı
Kurum'dan İmamoğlu'nun hafıza kaybına gönderme: Ben her şeyi hatırlayacağım
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini milyonluk eden o soru!
Terör örgütü PKK'nın propagandasına geçit yok! İletişim Başkanlığı 'gençler darp edildi' iddialarını...
CHP'li Zeydan Karalar'dan skandal sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
25 Mart 2024 Pazartesi 05:20:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 05:44:00

Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

ABONE OL

AFAD, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05.04'te gerçekleşen depremin, yerin 7,09 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,0 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : muğla deprem afad
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX