Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin merkez üssünün Menteşe ilçesi olduğunu belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-04-17
Saat:23:43:17 TSİ
Enlem:37.20528 N
Boylam:28.73167 E
Derinlik:14.19 km
Detay:https://t.co/zmtzlPOPtR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Taksici Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesine meslektaşlarından tepki!
- Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
- Başkan Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek
- Çanakkale'deki kazıda meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
- İstanbul için sağanak uyarısı
- Sunak İsrail'e koşulsuz destek verirken, İngiltere Filistin için sokaklarda!