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17 Nisan 2024 Çarşamba 23:57:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 23:57:00

Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, depremin merkez üssünün Menteşe ilçesi olduğunu belirtti.

Etiketler : Muğla deprem afad
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