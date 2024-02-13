Muğla'da deprem!

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13 Şubat 2024 Salı 07:48:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 07:48:00

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 07.32'de Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10,11 kilometre olarak duyuruldu.

Etiketler : akdeniz datça muğla deprem
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