Muğla'da deprem!

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 07.32'de Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10,11 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz -[181.78 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-02-13
Saat:07:32:01 TSİ
Enlem:35.05667 N
Boylam:27.50194 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/rgge2CqnAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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