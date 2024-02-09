Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02:56'da merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 6.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz -[21.63 km]Ortaca (Muğla)
Tarih:2024-02-09
Saat:02:56:55 TSİ
Enlem:36.52333 N
Boylam:28.6575 E
Derinlik:6.9 km
Detay:https://t.co/dPuzK9K2yT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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