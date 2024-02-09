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09 Şubat 2024 Cuma 03:18:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 03:18:00

Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02:56'da merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Etiketler : muğla deprem afad
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