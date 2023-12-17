VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca depremzedelere seslendi: "Helallik isterim"
Tunus Cumhurbaşkanı, 951 mahkum için af yetkisini kullandı
Başkan Erdoğan'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne tebrik
Vali Polat, tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelemelerde bulundu
Palet deposunda korkutan yangın
Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı
17 Aralık 2023 Pazar 21:34:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:34:00

Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Muğla ve ilçelerinde, 15 günde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 1-15 Aralık tarihlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : göçmen yakalama operasyonu Muğla yasa dışı göç
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX