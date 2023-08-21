Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: IHA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.
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