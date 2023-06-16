Muğla ve ilçelerinde düzenlenen “huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen “huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekiplerce 7 bin 336 kişi sorgulanırken, 2 bin 479 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 52 işi gözaltına alındı, 16 araç trafikten men edildi ve 78 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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