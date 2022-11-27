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27 Kasım 2022 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 16:33:00

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.-

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : muğla sağanak kuvvetli yağış
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