Muğla deprem meydana geldi

Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz -[179.60 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:17:25:29 TSİ
Enlem:35.07583 N
Boylam:27.46917 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/XWR8KkNrq1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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