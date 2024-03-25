Muğla deprem meydana geldi

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25 Mart 2024 Pazartesi 17:56:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 17:56:00

Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Muğla açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem AFAD Muğla
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