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19 Mart 2024 Salı 08:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 08:15:00

Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karar sularına itilen can salındaki 12'si çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında farklı zamanlarda, görevli Sahil Güvenlik Mobil Botları ile Radarı tarafından tespit edilen hareketli 3 lastik bot durdurularak 13'ü çocuk 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı bodrum düzensiz göçmen
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